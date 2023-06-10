В США готовятся внести Россию в список стран-спонсоров терроризма

В Палате представителей Конгресса США обсуждают законопроект о внесении России в список спонсоров терроризма. В нем сказано, что правительство РФ под руководством диктатора Владимира Путина "продолжает продвигать акты международного терроризма против политических оппонентов и государств".

Видео дня

Текст документа обнародован на сайте Public. Его автором является конгрессмен от Демократической партии Тед Лью.

Так, в проекте закона подчеркнули, что Россия неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.

Сегодня в списке государств-спонсоров терроризма в США находятся Сирия, КНДР, Куба и Иран. Соответствующий статус страны позволяет США вводить дополнительные санкции, полное эмбарго на продажу оружия и товаров двойного назначения, а также отказывать в экономической помощи.

Отметим, что документ о признании России спонсором терроризма уже выдвигали на голосование в сентябре 2022 года.

Напомним, что в мае 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что страна-агрессор Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем.

Стоит отметить, что ранее в Белом доме отвергли требования признать РФ государством-спонсором терроризма. Там заявили, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией, а также заблокировало бы все усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в годовщину полномасштабной войны в Украине, 24 февраля 2023 года, Украина призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа;

– при этом, если США признают Россию страной-спонсором терроризма, это, среди прочего, позволит американцам через суды взыскать арестованные активы РФ. В таком случае есть вероятность, что эти деньги не смогут передать Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!