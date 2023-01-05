К чему приведет признание России страной-спонсором терроризма: американский политтехнолог озвучил последствия

Если США признают Россию страной-спонсором терроризма, это, среди прочего, позволит американцам через суды взыскать арестованные активы РФ. В таком случае есть вероятность, что эти деньги не смогут передать Украине.

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Об этом в проекте Must know с Алексеем Мустафиным рассказал Джейсон Смарт, американский политтехнолог. "Это будет означать, что с помощью 330 млрд долларов (арестованные активы РФ. – Ред.) мы не сможем помочь украинцам. Эти деньги будут только для американцев, которые будут судиться. Лучше помочь украинцам покупать оружие. Если мы внесем Россию в список террористов, Россия закроет наше посольство в РФ. У нас есть посольство в РФ, у нас есть ЦРУ там, это никому не выгодно", – сказал он.

Отметим, признание России государством-спонсором терроризма лишит права на иностранный суверенный иммунитет в судах США как для рассмотрения исков, так и для исполнения судебных решений. Это, в частности, повлияет на активы российского правительства, которые сейчас заморожены.

Кроме того:

будет введен запрет на экспорт и продажу боеприпасов;

для физических и юридических лиц США участие в финансовых операциях с правительством "государства-террориста" станет незаконным;

внесение в "черный список" The Financial Action Task Force (FATF) – это блокировка счетов банков "государства-террориста" по всему миру;

упразднение судебного, исполнительного, суверенного иммунитета – "государство-террориста" можно привлечь к ответственности в суде других стран мира.

Как ранее писал OBOZREVATEL, правительство США ввело запрет на импорт российского золота. Новые контракты заключаться не будут. Ограничения призваны урезать доходы Кремля, за счет которых РФ спонсирует войну в Украине. Продажа золота – на втором месте в рейтинге самых прибыльных сфер для бюджета России (после энергоресурсов).