В США готовят промежуточное ядерное соглашение с Ираном: что предусматривает

Вашингтон якобы рассматривает возможность возобновления переговоров с Ираном, направленных на достижение промежуточного соглашения по ядерной программе (СВПД) Тегерана. Исламская Республика продвигается вперед в обогатительной деятельности, а переговоры о восстановлении соглашения 2015 года зашли в тупик.

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Утверждается, что официальные лица США уже проинформировали своих коллег в Израиле, Франции, Великобритании и Германии, что обдумывают предложение о заключении сделки. Об этом сообщает The Times of Israel.

Речь идет о подготовке к договоренностям, согласно которым ожидается заставить Тегеран ограничить обогащение ядерных материалов выше шестидесятипроцентной чистоты, которая приближается к оружейному уровню, в обмен на ослабление санкций.

"Переговоры по этому вопросу начались в январе, а союзники были проинформированы в феврале, согласно ссылке на 10 источников, включая израильских и западных дипломатов. Отмечается, что Иран знает о позиции США – и посредники, возможно, представили проект соглашения – но не участвует, заявив, что им нужно только полное соглашение", – говорится в публикации.

В 2022 году переговоры между Ираном и США о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий провалились после того, как месяцы остановки прогресса почти привели к соглашению. Тогда против возобновления сделки выступил Израиль.

Иран и P5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН, в частности, США, Китай, Британия, Китай, Франция, страна-агрессор РФ плюс Германия. – Ред.) достигли ряда промежуточных договоренностей о замораживании обогащения и приостановке санкций в годы, предшествовавшие СВПД 2015-го.

Теперь же в Белом доме, по данным СМИ, отказываются комментировать "слухи из других рук". А Совет национальной безопасности США отметил, что американский лидер Джо Байден "полон решимости остановить Иран". В Вашингтоне по-прежнему считают, что "дипломатия – лучший способ добиться этой цели".

Отметим, что Израиль также пытается остановить ядерную программу Ирана. В начале марта в сети распространилась информация о якобы намерении страны начать военную операцию против Тегерана. Издания ссылались на "слова" главы Пентагона Ллойда Остина после встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. На самом же деле он подобного не говорил, а только заявил, что США не позволят Тегерану получить ядерное оружие, не уточняя, как именно.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский исследователь внешней политики США Хэл Брэндс подчеркнул, что на создание своей ядерной бомбы у Тегерана может уйти несколько месяцев. По его словам, Иран вплотную приблизился к производству такого оружия, в то время как возможности США по сдерживанию угрозы со стороны этой страны за последний год якобы снизились.

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