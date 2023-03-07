Иран вплотную подошел к созданию ядерного оружия, США и Израиль хотят его остановить: чем грозит новая волна эскалации – WP

Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия, на создание собственной бомбы у Тегерана может уйти несколько месяцев. При этом возможности США по сдерживанию ядерной угрозы со стороны Ирана снизились за последний год.

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Израиль и США предпринимают попытки остановить ядерную программу Тегерана, однако надежды на то, что это удастся сделать без военного противостояния тают на глазах. Об этом в колонке для The Washington Post написал американский исследователь внешней политики США, обозреватель Хэл Брэндс.

Он считает, что Иран приближается к созданию ядерного оружия. Если Тегеран получит желаемое, ядерное противостояние в мире может ускориться.

При этом ранее президент США Джо Байден стремился к деэскалации отношений с Россией и Ираном, считая более серьезной угрозой набирающий мощь Китай. Отношения американского президента с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году оценивались как "стабильные и предсказуемые". С Ираном же Вашингтон стремился заключить "более длительную и сильную" ядерную сделку, которая заменила бы Совместный всеобъемлющий план действий, который один из предшественников Байдена на посту президента США, Барак Обама, согласовал, а второй, Дональд Трамп, отбросил.

"Однако Москва не согласилась с планом Байдена, и, похоже, Тегеран тоже", – резюмировал Брэндс.

По его данным, Иран продолжает обогащать уран для создания ядерного оружия. До достижения цели Тегерану может оставаться несколько недель, а до создания собственной ядерной бомбы – считанные месяцы.

"Иран обогатил уран до чистоты 84%, что чуть меньше 90%, необходимых для ядерного оружия. Даже если большая часть его запасов по-прежнему составляет около 60%, время прорыва Тегерана — сколько времени потребуется, чтобы накопить достаточное количество оружейного урана для бомбы, если Иран пойдет вперед на полной скорости, — может составить менее двух недель. На создание бомбы уйдет еще несколько месяцев, а пока Тегеран медленно приближается к финишу... Иран стал ядерным пороговым государством, и у Байдена нет хороших дипломатических возможностей для его сдерживания", – считает аналитик.

Переговоры о возобновлении и усилении СВДП на данный момент остаются безрезультатными. И надежды на то, что Тегеран вернется к соглашению, ранее отвергнутому США, без получения существенных "бонусов", тают на глазах.

"Тем не менее Байден вряд ли согласится на сделку, которая, с американской точки зрения, будет слабее, чем первоначальная. Теперь перспективы дипломатии стали еще хуже", – считает Брэндс.

Не видны на горизонте и перспективы для снижения напряженности между США и Ираном. Ведь Тегеран развязал терор против участников массовых протестов внутри страны и одновременно – помогает Российской Федерации в войне против Украины.

"Возможно, можно будет заключить какое-то временное соглашение о "приостановке", но шансы кажутся большими. СВПД "мертв, но мы не собираемся объявлять об этом", — сказал Байден, потому что это поднимет вопрос о том, что будет дальше. А дальше вероятно усиление принуждения. Последнее, чего хочет Байден, — это новой войны США на Ближнем Востоке, поэтому он, вероятно, все еще рассматривает американский удар по ядерным объектам Ирана как крайнюю меру. Более вероятно, что США и Израиль усилят давление, если не считать войны, таким образом, чтобы заставить Иран замедлить или остановить его ядерную программу", – пишет аналитик.

Для этого Израиль и США могут использовать широкий спектр инструментов: от кибератак и других скрытых попыток сорвать иранскую программу - до точечных военных атак, напоминающих Тегерану о его уязвимости. Среди возможных инструментов – ужесточение санкций или отмена приостановки ранее введенных санкционных ограничений, которые были поставлены на паузу после вступления в силу СВПД.

О том, что эти инструменты уже начали использовать, свидетельствует хоты бы информация о том, что Израиль может стоять за устранением ведущих иранских ученых и атакой на ракетный объект в Иране.

"И Америка, и Израиль сигнализируют о том, что они пойдут еще дальше, если придется: в январе американские и израильские силы провели крупнейшие за всю историю двусторонние учения, имитируя выполнение многих задач, необходимых для того, чтобы нанести удар по ядерной программе Ирана. Израильские официальные лица уверяют, что не потерпят иранскую бомбу; Официальные лица США заявляют, что не будут связывать руки Израилю", – констатирует Брэндс.

Он убежден: то, насколько большую опасность представлял бы Иран, обзаведись он ядерным оружием, оправдывает форсированную кампанию принуждения. В то же время она сопряжена с огромным риском.

Аналитик напомнил, что попытки экономического удушения Ирана администрацией Трампа в 2018-2019 годах привели к резкой эскалации ситуации. Ее кульминацией стала ликвидация Касема Сулеймани, влиятельного командующего иранскими силами "Кудс", и иранский ракетный удар по американской базе в Ираке. Значительных потерь и начала большой войны тогда удалось избежать почти чудом.

И в 2023 году оснований предполагать, что попытки давления на Тегеран точно приведут к кардинально противоположному результату, практически нет.

"Урок заключается в том, что Иран не будет просто сидеть сложа руки, пока его враги оказывают мучительное давление: он может нанести ответный удар насильственными, дестабилизирующими способами", – пишет Брэндс.

К тому же, в этот раз у США нет никакой надежды на Россию. Напротив, Москва может всеми силами стараться разжечь военный кризис в Персидском заливе, чтобы отвлечь Вашингтон от Украины.

Более того, не исключено, что Россия будет способствовать усилению Ирана.

"Возможно, Россия даже существенно укрепит военный потенциал Ирана. Поставка смертоносных систем ПВО С-400, новейших истребителей Су-35 или, возможно, даже технологий баллистических ракет может послужить компенсацией Москвы за поддержку, которую Иран оказал России в ее борьбе против Украины, и может сделать решение иранской проблемы силой более сложной", – предполагает эксперт.

Он также описал возможные действия Израиля в сложившейся ситуации.

"Израиль может атаковать в любом случае, надеясь, что его технологическое превосходство позволит ему остановить иранскую программу, а его противоракетная оборона и превосходство в обычных вооружениях позволят ему выдержать любой ответный удар. Но так или иначе, проблема достигает критической точки", – написал Брэндс.

Он также сделал тревожный прогноз: не исключено, что прежние попытки властей США умерить ядерные амбиции Ирана, в этот раз окончательно канут в Лету – и никакого способа устранить иранскую угрозу, кроме военного, больше не останется.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Иран может изготовить материал для ядерной бомбы за 12 дней. Ранее, когда еще действовало Иранское ядерное соглашение, у Тегерана на это ушел бы год. Однако в 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп его отменил.

Упомянутое соглашение с Ираном подписали США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. Эти страны договорились с Тегераном о том, что иранские власти откажутся от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций против страны.

Иран должен был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а также отказаться от высокообогащенного урана, который может использоваться для производства ядерного оружия. Однако Тегеран методично не придерживался договоренностей.

Несмотря на то, что Иран, по словам американских чиновников, приблизился к производству расщепляемого материала, в США и сейчас не верят, что он овладел технологией создания ядерной бомбы.

Как писал OBOZREVATEL, Иран ранее сообщил МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до чистоты 60%. Однако международные наблюдатели обнаружили в стране уран, обогащенный до 84%.