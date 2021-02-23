В США еще один Boeing совершил аварийную посадку
В США пассажирский Boeing 757-200 авиакомпании Delta Airlines вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити (штат Юта) из-за проблем с двигателем.
Об этом пишет The Seattle Times, ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика. Примечательно, что это уже не первая авария с самолетами этого производителя за последние несколько дней в США.
"Рейс 2123 был перенаправлен для посадки в Солт-Лейк-Сити из-за излишней осторожности", – заявили в компании.
Известно, что днем 22 февраля Boeing 757-200 оставил Атланту и направлялся в Сиэтл, но вынужден был отклониться от курса. Пилоты заметили индикатор, предупреждающий о возможной проблеме с одним из двигателей, и сообщили об этом диспетчерам аэропорта.
Аварийная посадка самолета в Солт-Лейк-Сити прошла без происшествий. О пострадавших информации не поступало, в общем не сообщается и о количестве пассажиров на борту.
В то же время пожарные, которые осмотрели лайнер сразу после посадки, заявили, что в двигателе нет повреждений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 февраля в городе Брумфилд штата Колорадо (США) в Boeing 777 авиакомпании United Airlines сразу после взлета из Денвера загорелся правый двигатель, обломки которого упали на жилые дома.
Самолет с 241 человеком на борту успешно вернулся в аэропорт. Вскоре пассажиры Boeing 777 рассказали о своих переживаниях. А специалисты начали срочные расследования других подобных инцидентов с самолетами этого производителя.