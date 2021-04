В США авто протаранило заграждение Капитолия: трое раненных

В Вашингтоне (США) в пятницу, 2 апреля, неизвестный протаранил на автомобиле заграждение Капитолия и сбил полицейских.

Предварительно, в результате ранения получили как минимум два офицера, сообщила полиция Капитолия в Twitter. Трое человек были доставлены в больницу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Очевидно, третий пострадавший – это человек, совершивший наезд на копов. Злоумышленник был задержан, проинформировали правоохранители.

Очевидцы также заявляли о стрельбе, передает CNN. В районе также видели машины скорой помощи и вертолет.

Здание Конгресса США было оцеплено, там ввели режим полной изоляции "из-за внешней угрозы безопасности".

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe — Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

National Guard hustling to Capitol right now@wusa9 pic.twitter.com/z35rv66K2I — Zach Merchant (@ZachMerchantTV) April 2, 2021

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вечером 31 марта в городе Ориндж в Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в деловом комплексе. Были убиты четыре человека, в том числе ребенок.