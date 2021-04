У США авто протаранило огорожу Капітолію: троє поранених

У Вашингтоні (США) в п'ятницю, 2 квітня, невідомий протаранив на автомобілі загородження Капітолію та збив поліцейських.

Попередньо, внаслідок цього поранення отримало щонайменше два офіцери поліції, повідомила поліція Капітолію у Twitter. Трьох осіб було доправлено в лікарню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Очевидно, третій потерпілий – це особа, яка вчинила наїзд на копів. Зловмисника було затримано, поінформували правоохоронці.

Очевидці також заявляли про стрілянину, передає CNN. У районі також бачили машини швидкої допомоги і вертоліт.

Будівлю Конгресу США було оточено, там запровадили режим повної ізоляції "через зовнішню загрозу безпеці".

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I've never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe - Jake Sherman (@JakeSherman) April 2, 2021

BREAKING - Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021

BREAKING: At least 1 person down outside the U.S. Capitol pic.twitter.com/kz4Opkbmc6 — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

National Guard hustling to Capitol right now@wusa9 pic.twitter.com/z35rv66K2I — Zach Merchant (@ZachMerchantTV) April 2, 2021

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, увечері 31 березня в місті Оріндж у Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. Було вбито чотирьох осіб, зокрема й дитину.