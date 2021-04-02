У США авто протаранило огорожу Капітолію: троє поранених

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Світ
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1,5 т.
Будівля Конгресу США

У Вашингтоні (США) в п'ятницю, 2 квітня, невідомий протаранив на автомобілі загородження Капітолію та збив поліцейських.

Попередньо, внаслідок цього поранення отримало щонайменше два офіцери поліції, повідомила поліція Капітолію у Twitter. Трьох осіб було доправлено в лікарню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Очевидно, третій потерпілий – це особа, яка вчинила наїзд на копів. Зловмисника було затримано, поінформували правоохоронці.

Очевидці також заявляли про стрілянину, передає CNN. У районі також бачили машини швидкої допомоги і вертоліт.

Авто, яке намагалося прорватися до будівлі Конгресу
Вертоліт біля Капітолію

Будівлю Конгресу США було оточено, там запровадили режим повної ізоляції "через зовнішню загрозу безпеці".

Скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, увечері 31 березня в місті Оріндж у Каліфорнії невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. Було вбито чотирьох осіб, зокрема й дитину.

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