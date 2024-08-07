В США арестовали пакистанця по подозрению в покушении на Трампа

В Соединенных Штатах арестован пакистанц, которого в ФБР признали "стопроцентным иранским агентом". Мужчина арестован по обвинению в сговоре с целью убийства бывшего президента Дональда Трампа и других американских политиков.

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Об этом рассказал глава Федерального бюро расследований Кристофер Рэй. По его словам, "опасный сговор об убийстве по найму взят прямо из иранской пьесы".

Господин Рей уточнил, что 46-летний Асиф Мерчант арестован еще в июле. Но это никак не связано с покушением на бывшего президента в Пенсильвании. Пакистанец не имел никаких связей с Томасом Мэтью Круксом.

В настоящее время арестованный Асиф Мерчант находится в Нью-Йорке и дает показания. Как сообщил глава ФБР, это дело еще в разработке. Однако схема, по которой действовал пакистанец, уже известна.

Мерчант прибыл в США из Пакистана в апреле после того, как провел некоторое время в Иране. Там он стал "агентом прокси" и должен был отомстить за убийство известного иранского военного Касема Сулеймани, которого в 2020 году убили по приказу Трампа.

Кристофер Рэй ни разу не назвал Трампа в числе потенциальных целей Мерчанта, однако ряд изданий США, со ссылкой на источники среди федералов, утверждает, что именно Трамп был главной целью. Главной, но не единственной.

По прибытии в США пакистанец начал шататься по стриптиз-барам "и другим грязным тусовкам" в попытках найти киллера. В конце концов он нашел такого человека. Однако "киллер", взяв аванс в 500 долларов, "слил" Мерчанта правоохранителям.

В ФБР была разработана операция, в ходе которой федералы узнали, что Мерчант хочет нанять киллера не на "однократное дело", а "на контакт на постоянной основе". То есть потенциальный убийца должен был убивать и других политиков. Мерчант должен был покинуть США еще до первого убийства, однако пообещал "киллеру" оставаться на связи.

Кроме убийств, Мерчант предлагал "киллеру" похитить документы из дома цели, а также "устраивать протесты на политических митингах". Какие именно цели нужно будет ликвидировать, пакистанец обещал киллеру сообщить в последнюю неделю августа или первую неделю сентября. Именно на сентябрь и планировались убийства.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года во время митинга в Пенсильвании Трампа уже пытались убить. По счастливой случайности стрелок промазал, только задев ухо политика.

Попытку убийства пытался предпринять 20-летний Томас Мэтью Крукс, убитый после покушения.

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