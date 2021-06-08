Молодая британка отбила свою сестру-близняшку от крокодила во время отдыха в Мексике

В Мексике крокодил напал на молодую девушку и затащил ее под воду. От полученных укусов она потеряла сознание и могла погибнуть, если бы ей на помощь не пришла сестра-близнец.

О случае, который произошел с двумя туристками из Великобритании, рассказало издание DailyMail. Сестры Мелисса и Джорджия Лори отправились с Беркшира в Мексику, заказав тур с гидом ( чтобы посмотреть фото , доскрольте до конца страницы) .

Когда их привезли в живописную лагуны вблизи туристического центра Пуэрто-Эскондидо, девушки вместе с другими членами туристической группы решили поплавать на лодках ночью, ведь вода здесь светится в темноте.

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Во время плавания Джорджия услышала крик Мелиссы. Она оглянулась и позвала сестру, но та не ответила и ее нигде не было видно. Уже через несколько минут девушка увидела близняшку, которая лежала на поверхности воды лицом вниз. Джорджия бросилась в воду, подхватила сестру и пыталась вернуть ее в лодку.

Но на девушек напал огромный крокодил. Именно он и затянул Мелиссу под воду, а позже атаковал, пытаясь отбить свою жертву. Однако Джорджия не растерялась и начала бить крокодила по голове кулаком до тех пор, пока он не удалился.

Обе девушки получили укусы, однако Мелиссе досталось значительно больше. У нее были рваные раны на животе, укусы по всему телу и сломанное запястье. Но самые тяжелые травмы у нее были в легких.

Сейчас близнецы выздоравливают в больнице в Мексике. Мелиссу врачи даже ввели в искусственную кому, а Джорджии лечили травмы рук.

Уже в больнице девушки узнали, что они заказали гида, который не имел лицензии и осуществлял нелегальные туры в опасные места.

Напомним, на севере Австралии застрелили крокодила длиной 4,5 м из-за страха, что он мог схватить детей у водоема. Позже они легли рядом с ним и сделали фото.