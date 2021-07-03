В США 200 компаний пострадали от атаки связанных с Россией хакеров

В пятницу, 2 июля, около 200 американских компаний в штате Флорида понесли убытки из-за хакерской атаки, использующей цифровые программы-вымогатели. В ходе преступной манипуляции было украдено программное обеспечение для управления технологиями от поставщика Kaseya из Майами.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на частную фирму цифровой безопасности Huntress. Там указали, что к краже систем может быть причастна банда вымогателей REvil, связанная с Россией.

"В прошлом месяце они же совершили атаку на поставщиков мяса, которым пришлось выплатить им колоссальный выкуп. То, что они делают, – разрушительно влияет на всю цепочку поставок. Они развивают все более популярную хакерскую технику, заключающуюся в захвате одного программного обеспечения, чтобы потом одновременного взломать сотни или тысячи пользователей", – заметил руководитель фирмы Джон Хаммонд.

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Злоумышленники изменили инструмент Kaseya под названием VSA, используемый компаниями, которые управляют технологиями на малых предприятиях. Затем они одновременно зашифровали файлы клиентов этих провайдеров. Сама компания Kaseya подчеркнула, что начала расследование "потенциальной атаки" на VSA.

Других комментариев от захваченного поставщика журналисты получить пока не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США расследуют атаку на цифровую систему крупнейшего производителя мяса в мире. В ее результате бразильская компания JBS была вынуждена выплатить хакерам 11 млн долл.