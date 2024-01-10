В Сомали боевики захватили вертолет ООН с пассажирами: что происходит

В центральной части Сомали вооруженная исламистская группировка "Аш-Шабаб" захватила вертолет Организации Объединенных Наций. На борту находились девять пассажиров, включая военнослужащих и постороннего подрядчика.

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Об этом в среду, 10 января, сообщила Al Jazeera. Вертолет перевозил медицинское оборудование и должен был транспортировать раненых солдат из региона Галгудууд. Пилоты обнаружили неисправность вскоре после взлета из города Беледуэйн в центральной части Сомали.

"Все полеты в окрестностях приостановлены до дальнейшего сообщения", – заявили в ООН.

Он приземлился на контролируемой группировкой территории в центральной части Сомали. Пока неизвестно, была ли это вынужденная посадка или ошибочная. Боевики подожгли вертолет, один член экипажа погиб, двое считаются пропавшими без вести, а по крайней мере шесть пассажиров попали в плен.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2023 года в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аш-Шабаб" на базу Африканского Союза погибли 54 миротворца из Уганды. Кровавый инцидент произошел в сомалийском городе Барааве.

Также сообщалось, что два года назад в столице Сомали террорист-смертник совершил нападение на колонну службы безопасности ООН. В результате теракта с использованием автомобиля, загруженного взрывчаткой, по меньшей мере восемь человек погибли и 17 ранены.

Группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой", в течение многих лет боролась с центральным правительством Сомали, стремясь захватить власть и навязать свое строгое толкование законов шариата ислама. Террористы часто проводят бомбардировки и нападения с применением огнестрельного оружия в стране.

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