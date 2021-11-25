В Сомали террорист-смертник устроил взрыв: восемь человек погибли, десятки ранены. Фото и видео

25 ноября в столице Сомали Могадишо терорист-смертник совершил нападение на колонну службы безопасности ООН с использованием автомобиля, груженного взрывчаткой. В результате терракта не менее восьми человек погибли и 17 ранены, включая школьников.

Как пишет Reuters, ответственность за огромный взрыв, который потряс город, взяла на себя исламистская группировка "Аль-Шабааб". В результате взрыва над городом поднялся столб дыма. По словам очевидцев, вокруг места происшествия эхом разнеслась стрельба.

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"Мы насчитали восемь погибших и 17 раненых человек, в том числе 13 учеников", – рассказал журналистам представитель полиции Абдифатах Аден Хасан.

По его словам, раненных забрала скорая.

Взрыв в центре Могадишо был настолько мощным, что обрушились стены близлежащей начальной и средней школы Мукассара, также повреждены автомобили.

Отмечается, что группировка "Аль-Шабааб", связанные с "Аль-Каидой", в течение многих лет боролась с центральным правительством Сомали, стремясь захватить власть и навязать свое строгое толкование законов шариата ислама. Террористы часто проводят бомбардировки и нападения с применением огнестрельного оружия в стране.

Напомним, 16 ноября террористы-смертники совершили нападение на столицу Уганды Кампалу. По меньшей мере три человека погибли, более тридцати получили ранения. Среди погибших – двое правоохранителей. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. В результате взрывов части тел были разбросаны по улицам.

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