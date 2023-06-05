В Сомали боевики "Аль-Шабаб" убили 54 миротворца из Уганды, – президент страны

На прошлой неделе в Сомали в результате нападения боевиков группировки "Аль-Шабаб" на базу Африканского Союза погибли 54 миротворца из Уганды. Кровавый инцидент произошел в сомалийском городе Барааве.

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Об этом в Twitter заявил президент Уганды Йовери Мусевени. Он также сообщил о еще одной атаке боевиков, которая была успешно отбита миротворцами.

"Мы обнаружили тела пятидесяти четырех павших солдат, в том числе командира. Боевики "Аль-Шабаб" предприняли еще одну попытку нападения на Барааве, однако наши силы нанесли серьезный удар, заставив их бежать", – написал Йовери Мусевени.

Ранее он заявлял, что "некоторые солдаты не действовали так, как ожидалось, и запаниковали", когда на них напали около 800 террористов, и это заставило отступить на ближайшую базу, расположенную примерно в 9 км.

Издание France24 пишет, что такие потери миротворцев из Уганды являются одними из самых тяжелых с тех пор, как проправительственные силы ATMIS, поддерживаемые Африканским Союзом, начали наступление на группировку "Аль-Шабаб" в августе прошлого года, а заявление Мусевени стало редким случаем признания членами Африканского большого числа погибших среди военных.

Как известно, боевики "Аль-Шабаб" более десяти лет продолжают мятеж против центрального правительства Сомали. Именно эта организация взяла на себя ответственность за нападение 26 мая, заявив, что в результате атаки на базу было убито 137 солдат. Правда, исламисты обычно в пропагандистских целях преувеличивают заявления о победах в ходе боев, а правительства стран, предоставляющих войска для сил Африканского Союза, редко подтверждают потери.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре 2022 года в столице и крупнейшем городе Сомали Могадишо произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 100 человек. Еще около 300 получили ранения в результате взрыва. Сомалийский президент Хасан Шейх Мохамуд обвинил в произошедшем исламистскую группировку "Аль-Шабаб".

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