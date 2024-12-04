В Сирии повстанцы захватили новейшую российскую мобильную РЛС 'Подлет' стоимостью $5 млн: россияне в истерике

В Сирии близ Хамы повстанцы захватили современную российскую мобильную РЛС 48Я6-К1 "Подлет". Ее стоимость составляет около 5 миллионов долларов.

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Об этом сообщил блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. Также повстанцы получили в качестве трофеев две РСЗО "Смерч", дальность стрельбы из которых составляет почти 70 километров.

"Подлет" представляет собой трехкоординатную станцию с фазированной антенной решеткой, которая способна обнаруживать цели на расстоянии 200-300 км. Она используется в системах С-300/400 для поиска низколетящих объектов, таких как крылатые ракеты или БПЛА.

В то же время 300-мм установки "Смерч" считаются самыми мощными средствами огневого поражения, находящимися на вооружении в сирийской армии, способными наносить удары на большом расстоянии.

Утрата этой техники является серьезным ударом для правительственных сил, сталкивающихся с активными наступлениями боевиков. Эта ситуация вызвала истерику среди россиян в сети. Ведь теперь на авиабазе Хмеймим с находящимися там россиянами может быть тревожно. Поскольку "Смерч" будет долетать и туда.

"Проблема с такими трофеями – это то, что если по любому нашему самолету в Сирии теперь прилетит ракета с С-300ПУ-2 или С-400, турки сразу скажут "это не мы". "Вот у боевиков такое есть"; "Осталось еще C-400 потерять"; "Орешник" им еще подарите в полном комплекте", – пишут россияне.

Ранее сообщалось, что в Сирии в центральной провинции Хама оппозиционные группировки продолжают битву с проправительственными силами. В то же время бойцы, поддерживаемые США, и возглавляемая курдами коалиция борются с войсками Башара Асада на северо-востоке страны. Повстанцам уже удалось захватить около десятка населенных пунктов к северу от города Хама.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала выводить свои корабли с военно-морской базы в сирийском Тартусе. Причиной стало, очевидно, приближение к этой базе линии боевого столкновения между войсками режима диктатора Башара Асада и силами повстанцев.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что ситуация в Сирии продолжает обостряться. Российские военные, находящиеся на территории Сирии, сталкиваются со значительными трудностями из-за успехов оппозиционных сил. В военной разведке Украины утверждают, что они сбегают с позиций, оставляя оружие и технику.