В Сирии два автобуса подорвались на минах: 18 погибших

В сирийской провинции Хама на минах, установленных на обочине дороги, подорвались два автобуса. Погибли по меньшей мере 18 человек, также есть много раненных.

Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил телеканал Alikhbaria. Отмечается, что инцидент произошел в сельской местности к востоку от города Саламия. Раненные доставлены в больницу.

По предварительным данным, мины были заложены террористами из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), которые в последнее время активизировались на востоке страны.

Также 7 марта Папа Римский Франциск на третий день своего исторического визита в Ирак посетил Мосул – бывшую "столицу" террористического "Исламского государства", которая была оккупирована ею с 2014 по 2017 год. Папа, пораженный руинами вокруг него, помолился за всех погибших в этом регионе.

Напомним, в октябре 2020 года совет ЕС продлил на год санкции в отношении террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида". Решение было принято в свете сохраняющейся террористической угрозы.

Отметим, ИГИЛ – международная исламистская суннитская экстремистская террористическая организация, которая действовала в 2013-2019 гг. преимущественно на территории Сирии и Ирака фактически как непризнанное квазигосударство. Общая площадь максимально контролируемой ИГИЛом территории достигала в 2014 году 100-110 тыс. кв км, а численность проживающего на ней населения, преимущественно состоящего из суннитов, — 8 млн человек.

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