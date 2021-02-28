Байден заявил о подготовке атак по военным США иранскими группировками

Президент США Джо Байден предупредил, что иранские боевики планируют напасть на американских военнослужащих в Сирии.

Об этом говорится в тексте его уведомления к Палате представителей и Сенату Конгресса. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Прежде всего американский лидер подчеркнул, что именно по его указанию 25 февраля 2021 года силы США нанесли точечный военный удар по инфраструктуре в восточной Сирии, "которую используют поддерживаемые Ираном негосударственные вооруженные группировки".

По его словам, они были причастны к "недавним нападениям на военных США и коалиции в Ираке". Также группировки, отметил президент, участвуют в текущем планировании будущих подобных атак.

"В ответ я направил эту военную операцию для защиты нашего персонала и наших партнеров от этих нападений и будущих подобных атак. США всегда готовы предпринять необходимые и соразмерные действия в целях самообороны, в том числе в тех случаях, когда, как в этот раз, правительство государства, в котором находится угроза, не желает или не может предотвратить использование своей территории другими лицами", – пояснил Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 26 февраля армия США нанесла авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном террористов на востоке Сирии. Этот шаг одобрил американский президент Джо Байден. Атака стала ответом на ракетные обстрелы американских целей в Ираке.