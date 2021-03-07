Папа Римский посетил бывшую "столицу" ИГИЛ в Ираке. Фото

Папа Римский Франциск на третий день своего исторического визита в Ирак 7 марта посетил Мосул – бывшую "столицу" террористического "Исламского государства" (ИГИЛ), которая была оккупирована ею с 2014 по 2017 год.

84-летний понтифик прошел мимо развалин домов и церквей на площадь, которая когда-то была оживленным центром старого города. Об этом сообщает агентство AFP (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в Мосуле расположены древние церкви и мечети, которые были разрушены в 2017 году во время кровопролитных боев иракских войск и международной военной коалиции с ИГИЛ. Коррупция и распри среди иракских политиков по-прежнему замедляют усилия по восстановлению города, поэтому большая его часть остается в руинах.

Папа, пораженный руинами вокруг него, помолился за всех погибших в этом регионе.

"Папа Франциск молится за "жертв войны" возле многовековой церкви в иракском Мосуле, где "Исламское государство" разорило одну из старейших христианских общин в мире, пока три года назад не потерпела поражение", – говорится в подписях под фото.

Понтифик прочитал молитву, в которой повторял одну из главных тем своего путешествия в Ираке: "всегда неправильно ненавидеть, убивать или вести войну во имя Бога".

"Как жестоко, что эта страна, колыбель цивилизации, потерпела столь варварский удар, когда древние культовые сооружения были разрушены, а многие тысячи людей – мусульмане, христиане, езиды и другие – насильственно перемещены или убиты", – сказал он.

Примечательно, что для защиты Папы Римского во время его визита в Ирак были задействованы около 10 000 сотрудников иракских сил безопасности.

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