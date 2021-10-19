В Шотландии мощный взрыв разрушил дом, среди пострадавших – дети. Фото и видео

В Южном Эйршире на западе Шотландии вечером 18 октября огромной силы взрыв потряс жилой комплекс из небольших домов, разрушив один из них и повредив соседние. В ЧП пострадали двое взрослых и двое детей, которых госпитализировали.

Местные жители заявили, что громкий хлопок раздался в районе Кинкейдстон города Эр около 19:00 понедельника. Специалисты предварительной причиной назвали утечку газа, подробности еще выясняются, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, в результате взрыва по крайней мере один из домов с террасами был разрушен полностью, а также повреждены дома с обеих сторон. В полиции утверждают, что пострадали четыре домовладения.

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"Я возвращался домой, когда увидел в небе массивный огненный шлейф над несколькими домами. Подбежал к тому месту – там был пожар. Дома не было, он был разбросан по улице. Целый дом исчез, фронтальная часть другого открыта, окна автомобилей разбиты осколками", – рассказал мужчина, который живет примерно в 100 метрах от места взрыва.

Туда были отправлены девять пожарных машин и специальные ресурсы, включая санитарную авиацию. А также бригады медиков и полицейские наряди.

Спасатели провели эвакуацию жителей района, вблизи были организованы укрытия для тех, кто в этом нуждался.

"Пострадали четыре дома. Двое взрослых и двое детей доставлены в больницу в Килмарноке. Было эвакуировано несколько помещений и созданы два местных центра отдыха для оказания помощи", – пояснила представитель полиции Шотландии.

Дороги вблизи места ЧП правоохранители перекрыли. Людям посоветовали пока избегать посещения этого района.

Специалисты заподозрили утечку газа, поэтому на месте происшествия также работали инженеры аварийной газовой службы компании Scottish Gas Networks. Полиция начала расследование, причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в грузинском Батуми обвалилась часть многоэтажки, под завалами были обнаружены тела девяти человек. Предполагают, что к ЧП мог привести ремонт в этом жилом доме.