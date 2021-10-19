В Шотландии мощный взрыв разрушил дом, среди пострадавших – дети. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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В Шотландии мощный взрыв разрушил дом, среди пострадавших – дети. Фото и видео

В Южном Эйршире на западе Шотландии вечером 18 октября огромной силы взрыв потряс жилой комплекс из небольших домов, разрушив один из них и повредив соседние. В ЧП пострадали двое взрослых и двое детей, которых госпитализировали.

Местные жители заявили, что громкий хлопок раздался в районе Кинкейдстон города Эр около 19:00 понедельника. Специалисты предварительной причиной назвали утечку газа, подробности еще выясняются, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, в результате взрыва по крайней мере один из домов с террасами был разрушен полностью, а также повреждены дома с обеих сторон. В полиции утверждают, что пострадали четыре домовладения.

Видео дня
Мощный взрыв прогремел в Южном Эйршире

"Я возвращался домой, когда увидел в небе массивный огненный шлейф над несколькими домами. Подбежал к тому месту – там был пожар. Дома не было, он был разбросан по улице. Целый дом исчез, фронтальная часть другого открыта, окна автомобилей разбиты осколками", – рассказал мужчина, который живет примерно в 100 метрах от места взрыва.

В результате ЧП пострадали четыре дома

Туда были отправлены девять пожарных машин и специальные ресурсы, включая санитарную авиацию. А также бригады медиков и полицейские наряди.

Последствия мощного взрыва

Спасатели провели эвакуацию жителей района, вблизи были организованы укрытия для тех, кто в этом нуждался.

"Пострадали четыре дома. Двое взрослых и двое детей доставлены в больницу в Килмарноке. Было эвакуировано несколько помещений и созданы два местных центра отдыха для оказания помощи", – пояснила представитель полиции Шотландии.

В ЧП пострадали четыре человека

Дороги вблизи места ЧП правоохранители перекрыли. Людям посоветовали пока избегать посещения этого района.

Один из домов был разрушен полностью
ЧП произошло в районе Кинкейдстон города Эр, Шотландия

Специалисты заподозрили утечку газа, поэтому на месте происшествия также работали инженеры аварийной газовой службы компании Scottish Gas Networks. Полиция начала расследование, причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Дороги вблизи места ЧП перекрыли правоохранители

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября в грузинском Батуми обвалилась часть многоэтажки, под завалами были обнаружены тела девяти человек. Предполагают, что к ЧП мог привести ремонт в этом жилом доме.

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