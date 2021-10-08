В Грузии обрушилась часть многоэтажки, под завалами остаются 8 человек. Фото и видео

В пятницу, 8 октября, утром в Батуми (Грузия) обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Что стало причиной ЧП, пока не сообщается.

Не исключено, что под завалами могут находиться люди, в том числе дети. Обрушение произошло на улице 26 Мая, сообщило местное информационное агентство Batumelebi.

На месте мобилизована служба спасения. Спасатели уже извлекли из-под обломков дома двух живых человек.

Одного ребенка 6-7 лет вытащили из машины, которая была припаркована возле дома, а затем оказалась в развалинах. Девочка жива.

Всего под завалы попало около десяти автомобилей.

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Позднее из-под обломков извлекли третьего выжившего, новорожденного ребенка.

По предварительным данным, под завалами остаются еще 8 человек, четверо из них дети.

Местные жители помогают спасателям разбирать обрушившуюся часть дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Тбилиси произошла серия взрывов в многоэтажном доме в спальном районе грузинской столицы Варкетили, в результате чего случился пожар.

Предварительно известно, что в одной из квартир взорвался газ, пострадал один человек.