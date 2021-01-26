В сети запустили фейк о мощном взрыве на протестах против локдауна в Нидерландах. Видео

На фоне протестов в Нидерландах из-за локдауна в связи с пандемией COVID-19 в сети распространили видео, на котором видно, как люди подрывают мост в столице страны Амстердаме.

Его быстро подхватили росСМИ и начали писать, якобы переправу уничтожили именно протестующие. Хотя на самом деле взрыв на мосту был устроен в новогоднюю ночь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Амстердаме демонстранты взорвали мост. Протесты из-за продления коронавирусных ограничений переросли в стране в беспорядки и продолжаются уже третий день. В Роттердаме – поджоги, мародерство и столкновения с полицией. В Эйндховене силовики применяют водометы. В Урке демонстранты сожгли пункт тестирования на коронавирус", – пишет Telegram-канал издания "RT на русском" под фрагментом видео.

На кадрах видно, как несколько человек поджигают канистры со взрывчатым веществом на небольшом мосту, затем убегают с места событий и смеются над взрывом.

Отметим, что событие на видео происходило в Амстердаме на Новый год. Тогда власти страны запретили гражданам устраивать массовые собрания, чтобы посмотреть праздничные фейерверки.

Непонятно по каким причинам, но несколько мужчин устроили взрыв на небольшом мосту, длиной до 8 метров, для велосипедистов, который расположен в пригороде столицы. Момент попал на камеру очевидца, когда тот издалека снимал фейерверки.

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