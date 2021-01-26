В Нидерландах снова вспыхнули погромы и беспорядки из-за локдауна. Фото и видео

В Нидерландах третий день протестов агрессивной молодежи против комендантского часа и локдауна снова закончился погромами, поджогами автомобилей, столкновениями с силовиками и массовыми арестами.

Так, лишь за последние сутки был задержан 151 человек, пишет Dutch News. По словам полицейских, в Харлеме и Роттердаме они даже были вынуждены пригрозить участникам беспорядков слезоточивым газом. Кроме того, мэр Роттердама распорядился вывести на улицы города водомет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все было относительно тихо до 19:30, но затем начался настоящий ад", – рассказал один из копов. К примеру, в Амерсфорте в правоохранителей бросили фейерверки, а в Ден Бош группа до 150 молодых людей собралась вопреки комендантскому часу в 9 вечера. В итоге супермаркет Jumbo был разграблен.

По информации Euronews, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил происходящее в стране и обратился к тем, кто причастен к массовым беспорядкам.

"Начнем с того, что они недопустимы, и что у любого нормального человека все это может вызывать только возмущение. Мы действительно удивлены и задаемся вопросом, что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему именно так", – предупредил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время погромов в нидерландской рыбацкой деревне Урк был сожжен испытательный коронавирусный центр. Власти назвали этот акт вандализма "пощечиной" местному медперсоналу. Антикарантинные протесты также охватили Копенгаген (Дания).