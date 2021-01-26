В Нидерландах снова вспыхнули погромы и беспорядки из-за локдауна. Фото и видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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Протесты в Нидерландах

В Нидерландах третий день протестов агрессивной молодежи против комендантского часа и локдауна снова закончился погромами, поджогами автомобилей, столкновениями с силовиками и массовыми арестами.

Так, лишь за последние сутки был задержан 151 человек, пишет Dutch News. По словам полицейских, в Харлеме и Роттердаме они даже были вынуждены пригрозить участникам беспорядков слезоточивым газом. Кроме того, мэр Роттердама распорядился вывести на улицы города водомет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Погромы в Нидерландах

"Все было относительно тихо до 19:30, но затем начался настоящий ад", – рассказал один из копов. К примеру, в Амерсфорте в правоохранителей бросили фейерверки, а в Ден Бош группа до 150 молодых людей собралась вопреки комендантскому часу в 9 вечера. В итоге супермаркет Jumbo был разграблен.

Массовые беспорядки в Нидерландах

По информации Euronews, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил происходящее в стране и обратился к тем, кто причастен к массовым беспорядкам.

"Начнем с того, что они недопустимы, и что у любого нормального человека все это может вызывать только возмущение. Мы действительно удивлены и задаемся вопросом, что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему именно так", – предупредил политик.

Массовые беспорядки в Нидерландах
Протесты в Нидерландах из-за комендантского часа

Как сообщал OBOZREVATEL, во время погромов в нидерландской рыбацкой деревне Урк был сожжен испытательный коронавирусный центр. Власти назвали этот акт вандализма "пощечиной" местному медперсоналу. Антикарантинные протесты также охватили Копенгаген (Дания).

Нидерланды