В Сербии по делу экс-генерала СБУ Наумова назначили две экспертизы: хотят установить происхождение денег и изумрудов

Высший суд сербского города Ниш назначил проведение экономической и финансовой экспертизы по делу против бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Его обвиняют в отмывании денег.

Об этом сообщает проект "Схемы". Экспертиза должна установить происхождение денег и изумрудов, найденных в автомобиле Наумова при попытке пересечь сербско-македонскую границу в июне 2022 года.

Стоит отметить, что ранее OBOZ.UA рассказывал, что Наумов с лета 2019 года по июль 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ, которое отвечает за контроль самих работников спецслужбы с целью предотвращения преступлений и коррупции среди них.

По данным из открытых источников, в СБУ Наумов длительное время работал в Генпрокуратуре, а затем – в Госагентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

В 2018 году стал директором ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала, но в начале вторжения РФ лишил, назвав "изменником".

Андрей Наумов уехал из Украины накануне российского вторжения, несколько месяцев жил в Германии, затем уехал в Сербию. Был задержан при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией 7 июня 2022 года. Вместе с ним задержан гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине.

У Наумова обнаружили незадекларированные наличные деньги на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов. Против него завели дело и отправили в СИЗО.

26 октября 2022 года ГБР сообщило Наумову о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, в должности руководителя госпредприятия в течение 2019-2021 годов Наумов завладел 3,2 млн грн.

Также имя Наумова упоминали в связи с госизменой членов предыдущего руководства СБУ, хотя дело в отношении него так и не было возбуждено из-за отсутствия доказательств. По данным СМИ, он мог помочь войскам РФ захватить Чернобыльскую АЭС.

В общей сложности в ГБР расследуют два производства, касающиеся мошенничества и злоупотребления властью во времена, когда Наумов руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Сам экс-чиновник СБУ обвинение отвергает.

Украина объявила его в международный розыск и просила Сербию об экстрадиции, однако Белград отказал, считая дела в Украине "политическим преследованием", а возможно возвращение таким, которое якобы может угрожать его безопасности.

3 мая 2024 года ГБР сообщил о подозрении в незаконном обогащении экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову. У бывшего чиновника выявили необоснованных активов на общую сумму 32,7 млн. грн.

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