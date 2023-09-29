В Сербии 'правую руку' Баканова посадили за отмывание денег: подробности дела эксгенерала СБУ Наумова. Фото

В Сербии Высший суд города Ниш приговорил бывшего генерала Службы безопасности Украины, возглавлявшего главное управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег.

Об этом сообщило " Радио Свобода", ссылаясь на информацию журналистов Балканской службы издания.

Суд первой инстанции вынес приговор 29 сентября. По словам адвоката Наумова Милана Петровича, сторона защиты будет оспаривать это решение.

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"Мы считаем, что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии", – заявил Петрович.

Адвокат подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова.

Напомним, Украина направила Сербии запрос об экстрадиции эксгенерала СБУ Наумова, подозреваемого в госизмене. Высший суд города Ниш отклонил запрос

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне прошлого года Андрея Наумова арестовали, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию. Его обвинили в попытке незаконно перевезти крупную сумму незадекларированной валюты и драгоценных камней.

Эти средства могли предназначаться для взятки за предоставление убежища предателю-беглецу. Об этом OBOZREVATEL стало известно из своих источников.

С этого времени Наумов находился под стражей в Сербии. Суд в Нише рассматривал его дело по отмыванию денег.

Украина направила Сербии запрос об экстрадиции эксгенерала СБУ Наумова. Сам эксгенерал СБУ заявлял, что в Украине ему якобы грозит смертный приговор, поскольку на него уже покушались.

В Украине Андрей Наумов подозревается в государственной измене. ДБР сейчас проверяет возможную причастность бывшего чиновника к передаче оккупантам данных о ЧАЭС, которые могли способствовать быстрому захвату захватчиками атомной электростанции.

В октябре прошлого года Наумову сообщили о втором подозрении в Украине. Его подозревают в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

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