В Мексике в баре обвалился балкон, есть погибшие: жуткий момент попал на видео

В Мексике в одном из местных баров во время проведения концерта обрушился балкон. В результате инцидента 2 человека погибли, еще не менее 15 получили ранения.

Как сообщает Prensa Libre, инцидент произошел в баре Rich в городе Сан-Луис-Потоси во время выступления певца Кевина Морено. Стеклянные перила балкона не выдержали нагрузки и внезапно обрушились.

Люди упали с высоты около шести метров, потому что балкон находился на третьем этаже здания. В клубе началась паника и толкотня, что увеличило количество пострадавших. Обстоятельства трагедии выясняют местные правоохранители.

По информации мексиканского издания El Economista, бар не имел разрешения от местных властей на проведение концерта.

Ранее сообщалось, что в Мексике во время предвыборного митинга упала сцена с людьми. В результате происшествия погибли 9 человек. Причиной инцидента называют сильный штормовой ветер. Еще 60 человек получили ранения после обрушения сцены.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе между Мексикой и Гватемалой 12 мая 2024 года произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 по шкале Рихтера. Информация о пострадавших пока не поступала.

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