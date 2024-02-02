В Сенате США уточнили, когда все-таки будут голосовать за помощь Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки, вероятно, будет голосовать за дополнительный законопроект о нацбезопасности, который включает соглашение об иммиграционных ограничениях и помощь Украине на $61 млрд, уже на следующей неделе (с 5 февраля). Текст соглашения ориентировочно будет обнародован 2-4 февраля.

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Об этом сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер в четверг, 1 февраля, передает издание Politico. При этом он заверил, что голосование состоится не позднее среды, 7 февраля.

"Это даст членам достаточно времени, чтобы прочитать законопроект перед голосованием", – заявил Шумер.

Как пишет издание, представители Республиканской партии ранее потребовали, чтобы изменения в пограничной политике были связаны с дополнительным соглашением в обмен на дальнейшую помощь Украине в ее борьбе с Россией.

Politico подчеркнуло, что у Сената осталась одна неделя для того, чтобы проголосовать перед запланированными 14 днями каникул.

"Пока неясно, разрешит ли руководство Сената внести поправки в пакет, что может существенно задержать окончательное голосование. Также до сих пор неясно, вынесет ли спикер Палаты представителей Майк Джонсон дополнение к голосованию в Палате представителей, если оно будет принято Сенатом", – пишут журналисты.

Ранее Джонсон сказал, что вопрос о защите границы с Мексикой и связанного с ним пакета помощи Украине, вероятно, разделят. Причина – беспокойство по поводу реформирования пограничной политики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Конгрессе США продолжаются споры, из-за которых задерживается одобрение пакета помощи Украине. Глава демократического кокуса Палаты представителей Пит Агилар заявил, что республиканцы отказываются от двухпартийного соглашения, которое усилит охрану границы, поддержит Израиль и поможет Украине.

– Накануне в Белом доме выразили уверенность, что процесс принятия решения о дополнительной помощи для Украины не провалился и в конечном итоге решение будет положительным, ведь в Конгрессе сохраняется двухпартийная поддержка Украины.

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