В Румынии вблизи курорта взорвалась мина, пострадал мужчина: стали известны подробности

Вблизи румынского курорта Костинешть на берегу Черного моря в Румынии разразилась морская мина. В результате пострадал мужчина.

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Об этом сообщает румынское издание Digi24.ro. Морская мина взорвалась около девяти часов утра примерно в 300 метрах от пляжной зоны и гостиницы Forum.

На берегу в момент взрыва было много людей. Отдыхающие на курорте слышали сильный взрыв и много черного дыма. Одному мужчине понадобилась медицинская помощь.

В этом же районе у пирса была замечена еще одна мина, плавающая по воде. Поэтому военно-морские силы Румынии собрали группу водолазов, которые на корабле береговой охраны отправятся для ее нейтрализации. Эта миссия сопровождается сильным ветром и неспокойным состоянием моря.

"Это сложная миссия для дайверов. Как только они прибудут, у нас будет больше информации. С начала войны в Украине до сих пор наши водолазы обезвредили пять морских мин в зоне нашей ответственности", – рассказал представитель военно-морских сил Корнелиу Павел.

Он также объяснил, какой протокол используется в таких ситуациях. По его словам, реализуется план межведомственного сотрудничества между органами, играющими роль в подобных ситуациях.

"У нас есть отряд водолазов, специализированные суда и необходимое оборудование для миссии по обезвреживанию морских мин. Эти мины представляют опасность не только для судоходства, но и для береговой деятельности", – резюмировал ВМС Румынии.

Напомним, в Одесской области в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.

Также в селе Вапнярка Одесского района Одесской области штормовые волны прибили мину к берегу. Спустя время она сдетонировала, повредив дом на побережье.

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