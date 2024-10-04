В Румынии в устье Дуная обнаружили обломки российского 'Шахеда': как отреагировали в Минобороны

В Румынии снова обнаружили обломки российского дрона. Его 4 октября обнаружила пограничная полиция Румынии в районе канала Литцова, вблизи места его впадения в Георгиевское устье Дуная.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии. Как отмечает ведомство, российский дрон упал в незаселенном пространстве, потому "инфраструктура не пострадала".

"Группа специалистов Министерства национальной обороны, Службы разведки Румынии и МВД в течение текущего дня обследовала территорию по периметру, откуда изъяла фрагменты беспилотника российского происхождения. Они подлежат экспертизе в соответствии с законными процедурами", – отметили в Минобороны Румынии.

Румынское оборонное ведомство подчеркнуло, что "решительно осуждает атаки России против объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного права".

Канал Литцова – искусственный канал, построенный в 1935 году. Это самый длинный канал дельты Дуная.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО уже приняли решение об усилении контроля воздушного пространства Румынии. Для этого Североатлантический альянс привлекает самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ужесточенный контроль воздушного пространства страны начался 29 сентября. В Альянсе отметили, что дополнительное патрулирование усилит способность Румынии реагировать на возросшую воздушную активность вблизи ее границы.

Дело в том, что российские "Шахеды" не в первый раз попадают в указанную страну НАТО. Так, во время ночной дроновой атаки 8 сентября несколько российских дронов нарушили воздушное пространство Румынии, из-за чего румынские военные подняли авиацию.

Еще раньше в Румынии обнаружили обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли румынскую границу. Их обнаружили в районе села Плаура на румынском берегу напротив Измаила.

После этого в румынском Минобороны заявили, что российские воздушные атаки ударными дронами Shahed никоим образом не касались Румынии и российские беспилотники не находились над ее территорией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!