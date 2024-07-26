Под ударом находились украинские порты на Дунае: в Румынии сделали официальное заявление о сбитии российских 'Шахедов'

Российские воздушные атаки ударными дронами Shahed по украинским портам на Дунае никоим образом не касались Румынии и российские беспилотники не находились над ее территорией. По крайней мере, такое официальное заявление сделало министерство национальной обороны Румынии.

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В частности, румынское ведомство заявило о "серии дезинформационных фейков" в последние дни. Соответственно, министерство отрицает, что румынские военные стреляли по беспилотникам РФ.

Речь идет о массированной воздушной атаке РФ накануне, 25 июля. Согласно заявлению оборонного ведомства румын, их военные, сложа руки, просто наблюдали за российскими ударами по Украине.

"Обращаем ваше внимание на серию неправдивой информации, распространенной на платформе X, а также в других социальных сетях, согласно которой Румыния была объектом атак беспилотников Российской Федерации, совершенных в последние дни, а также, что противовоздушная оборона Румынии на границе сбивала их. Эта так называемая "информация" не имеет под собой реального основания. Атаки, совершенные Российской Федерацией, были нацелены на украинскую портовую инфраструктуру на Дунае, а не на территорию Румынии, а силы и средства Минобороны, дислоцированные в районе границы с Украиной, ни в одной подобной ситуации не открывали огонь по средствам нападения РФ", - заявили в Минобороны Румынии.

Оборонное ведомство даже показало скриншот вышеупомянутых "фейков".

А вот о заявлении своих коллег из МИД Румынии в Минобороне ничего не сказали.

Напомним, что румынские дипломаты официально выразили России протест в связи с обнаружением на территории их страны обломков беспилотника, которые российская армия запускала по Украине. Протест был передан временной поверенной в делах посольства России Елене Копниной, специально вызванной в ведомство.

В МИД Румынии также назвали "безответственным" характер военных ударов со стороны России, который является "угрозой национальной безопасности Румынии". Минобороны Румынии на этот счет ничего не заявляло.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Румынии обнаружили обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли границу. Фрагменты трех БПЛА обнаружили в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила. Интересно, что этот "фейк" распространяло именно Минобороны Румынии.

В свою очередь украинские военные сообщали, что в ту ночь уничтожили 25 из 38 дронов-камикадзе. Еще три российских БПЛА были локационно потеряны после пересечения ими границы с Румынией.

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