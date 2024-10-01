В НАТО решили усилить контроль воздушного пространства Румынии: в чем причина

В НАТО приняли решение об усилении контроль воздушного пространства Румынии. Для этого Североатлантический альянс задействует самолеты с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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Таким образом Запад намерен тщательнее мониторить российскую военную активность. Об этом сообщило Управление по связям с общественностью Командования ВВС НАТО.

Воздушные силы раннего предупреждения и управления НАТО по согласованию с румынскими военными властями начали дополнительные полеты самолетов ДРЛО над Румынией. Усиленный контроль воздушного пространства страны начался 29 сентября.

В НАТО отметили, что меры усиления контроля, рекомендованные командующим Объединенным командованием вооруженных сил в Неаполе и одобренные Верховным главнокомандующим НАТО в Европе, будут способствовать усилению присутствия Североатлантического альянса в регионе и мониторингу российской военной активности.

"Полеты самолетов ДРЛО НАТО над Румынией поддерживают усиленное присутствие Альянса в регионе и отслеживают российскую военную активность у ее границ", – говорится в сообщении.

Также в Альянсе подчеркнули, что дополнительное патрулирование усилит способность Румынии реагировать на возросшую воздушную активность вблизи ее границы. В НАТО отметили, что усиленная активность самолетов ДРЛО является законной, оборонительной, соразмерной и полностью прозрачной.

"Полеты будут осуществляться исключительно над территорией Альянса с авиабазы ​​Превеза в Греции и главной базы ДРЛО НАТО в Гайленкирхене, Германия", – сообщили в Альянсе.

Напомним, во время ночной дроновой атаки России 8 сентября несколько российских "Шахедов" нарушили воздушное пространство страны-члена НАТО. В этот раз вражеские дроны-камикадзе летали в небе над Румынией, румынские военные подняли авиацию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Румынии обнаружили обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли румынскую границу. Их обнаружили в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила.

– Позже в румынском министерстве национальной обороны заявили, что российские воздушные атаки ударными дронами Shahed по украинским портам на Дунае никоим образом не касались Румынии и российские беспилотники не находились над ее территорией.

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