В Румынии произошло землетрясение: эпицентр зафиксирован недалеко от города с населением почти в 100 тысяч жителей

В понедельник, 13 февраля, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его эпицентр располагался на глубине 15 км, в 14 км к северо-западу от города Тиргу-Жиу, где проживает около 100 тысяч человек, и в 73 км к северо-востоку от Дробета-Турну-Северин.

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Об этом свидетельствуют данные Евро-средиземноморского сейсмологического центра. Отмечается, что после землетрясения произошло 2 афтершока магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера на глубине 5 км и 3,0 балла по шкале Рихтера на глубине 15 км. Эпицентры обоих афтершоков расположены в одной и той же сейсмической зоне (Олтения, уезд Горж).

Отмечается, что запросов о помощи не поступало.

Город Тиргу-Жиу – город в уезде Горж в Румынии, имеющий статус муниципии. Расположен на расстоянии 232 км к западу от Бухареста, 89 км к северо-западу от Крайовы. По данным последней переписи населения, в городе проживало более 96 000 человек.

Напомним: 6 февраля в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, которое привело к масштабным разрушениям целых городов и десяткам тысяч жертв. После этого были зафиксированы новые землетрясения в ряде стран, в частности, на Тайване, Аляске и в Аргентине. По большей части магнитуда подземных толчков по всему миру колебалась в пределах 4-5.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 февраля в Израиле были отмечены значительные толчки после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Предварительно магнитуда землетрясения у Мертвого моря составила 4,4;

– сейсмолог НАН Александр Кендзера выразил мнение, что землетрясения рано или поздно коснутся всей территории Украины. Самые мощные силой 8 баллов по шкале Рихтера возможны в юго-западной части Одесской области.

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