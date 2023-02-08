В Израиле произошло землетрясение: толчки почувствовали в Иерусалиме, Тель-Авиве и других городах

Вчера 7 февраля, в Израиле были зафиксированы значительные толчки после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Предварительно магнитуда землетрясения около Мертвого моря составила 4,4.

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Об этом сообщает издание Times Of Israel. Израильтяне сообщают о незначительном землетрясении в районе Иерусалима.

Подземные толчки в Израиле последовали за серией разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

По данным Европейского-Средиземноморского сейсмологического центра, в Израиле произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 13 км от Шхема. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Эксперты предупреждают, что израильская инфраструктура недостаточно подготовлена к сильному землетрясению.

При этом геологический институт сообщил, что сила землетрясение составила 3,5 балла, а его эпицентр находился в 15 км к юго-востоку от Ариэля, оно произошло в 23:14. Землетрясение ощущалось также в Ход-ха-Шароне, Реховоте, Тель-Авиве, Модиине, Кфар-Сабе, Рамат-ха-Шарон и Петах-Тиква.

Командование тыла опубликовало вчера следующие инструкции:

Если вы сможете выбраться из здания за несколько секунд — сделайте это и отойдите на открытую площадку.

Если у вас нет такой возможности, оставьте дверь и окна открытыми или идите на лестничную клетку и продолжайте спускаться, пока не выйдете из здания.

Если вы не можете действовать ни одним из вышеперечисленных вариантов – сядьте во внутренний угол комнаты или под тяжелую мебель и защитите голову руками. Обратите внимание: не пользуйтесь лифтом во время или после землетрясения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 6 февраля, в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Однако на этом все не закончилось. Новые землетрясения зафиксированы в ряде стран. В частности, на Тайване, Аляске и Аргентине. Похоже, планета взбунтовалась не на шутку.

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