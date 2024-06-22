В Румынии перевернулся автобус с туристами, ехавшими на отдых в Болгарию: среди пострадавших – украинцы. Видео

Утром 22 июня в Румынии перевернулся автобус с украинцами. Более 50 украинских туристов ехали на отдых в Болгарию.

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Причины аварии пока неизвестны, есть пострадавшие среди пассажиров автобуса. Об этом сообщил 24 канал.

"В 5 утра в Румынии перевернулся автобус с украинскими туристами, которые ехали на отдых в Болгарию. Известно, что в салоне находились более 50 человек, в том числе дети. Есть пострадавшие, их забрала скорая помощь", – говорится в сообщении.

Авария произошла неподалеку от Пуфешты (коммуна в уезде Вранча)

На место аварии прибыли местные медики и полицейские. Румынские правоохранители устанавливают причины ДТП.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в результате аварии пострадали граждане нашего государства.

"Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. Консулы находятся на связи с пострадавшими украинцами", – цитирует издание комментарий МИД.

Напомним, 20 июня стало известно, что в Польше автобус Киев-Варшава с украинцами попал в ДТП. Авария произошла в Люблинском воеводстве. Пострадали 14 пассажиров автобуса.

А 17 июня сообщалось об еще одной аварии в Румынии: там в ДТП попал автобус с десятками украинцев. По предварительным данным, из 57 пассажиров 42 человека – дети. После аварии двоим взрослым и 13 детям требовалась медицинская помощь. Четыре человека были госпитализированы с места происшествия.