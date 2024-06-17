В Румынии автобус с десятками украинцев попал в ДТП, есть пострадавшие. Фото и видео

В Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в котором находилось 57 граждан Украины. В результате аварии многие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

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По предварительным данным, из 57 пассажиров 42 человека – дети. Об этом сообщает информационно агенство News.ro.

После аварии двум взрослым и 13 детям потребовалась медицинская помощь. Четыре человека были госпитализированы с места происшествия. В полиции сообщили, что водители прошли тестирование с помощью алкотестера, результаты которого оказались отрицательными. Также представители Инспекции полиции округа Констанца уточнили, что транспортные средства, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, двигались в одном направлении.

Авария произошла между населенными пунктами Тариверде и Бая, на переезде с железной дорогой. На место прибыли несколько пожарных расчетов и кареты скорой помощи. Фотографии с места ДТП свидетельствуют о том, что пассажирский автобус по неизвестным пока причинам врезался в прицеп седельного тягача.

Напомним, в конце мая в Турции пассажирский автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. В результате ДТП, по предварительным данным, погибли 10 человек и еще 40 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса из Украины. В результате аварии 18 человек пострадали. Всего в транспортном средстве находился 61 человек.

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