В Польше автобус Киев – Варшава с украинцами попал в ДТП, много пострадавших. Фото

В Польше автобус с украинцами вылетел в кювет, вследствие ДТП пострадали 14 человек. Авария произошла в Люблинском воеводстве.

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Как сообщила Люблинская полиция, в автобусе ехало 58 человек. Среди пострадавших двое детей.

ДТП произошло на республиканской трассе № 17 вблизи села Закренце под Красноставом.

Автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.

13 раненых были доставлены в больницы городов Красностав, Замосць, Свидник и Люблин.

В полиции сообщили, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву.

Водитель автобуса был трезв.

Участок национальной дороги между городом Пяски и Красноставом был перекрыт.

Отметим, по данным Евростата, Польша занимает одно из лидирующих мест в ЕС по количеству украинцев, которым предоставлен статус временной защиты: в этой стране по состоянию на 30 апреля насчитывалось 953 930 украинских беженцев.

Как писал OBOZ.UA, 10 июня в Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе в городе Скаржиско-Каменная Свентокшиского воеводства, где производили ракетное топливо. Вследствие инцидента один рабочий погиб, второй получил ранения.

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