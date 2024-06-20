В Польше автобус Киев – Варшава с украинцами попал в ДТП, много пострадавших. Фото
В Польше автобус с украинцами вылетел в кювет, вследствие ДТП пострадали 14 человек. Авария произошла в Люблинском воеводстве.
Как сообщила Люблинская полиция, в автобусе ехало 58 человек. Среди пострадавших двое детей.
ДТП произошло на республиканской трассе № 17 вблизи села Закренце под Красноставом.
Автобус вылетел в кювет и опрокинулся на бок.
13 раненых были доставлены в больницы городов Красностав, Замосць, Свидник и Люблин.
В полиции сообщили, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву.
Водитель автобуса был трезв.
Участок национальной дороги между городом Пяски и Красноставом был перекрыт.
Отметим, по данным Евростата, Польша занимает одно из лидирующих мест в ЕС по количеству украинцев, которым предоставлен статус временной защиты: в этой стране по состоянию на 30 апреля насчитывалось 953 930 украинских беженцев.
Как писал OBOZ.UA, 10 июня в Польше прогремел мощный взрыв на оружейном заводе в городе Скаржиско-Каменная Свентокшиского воеводства, где производили ракетное топливо. Вследствие инцидента один рабочий погиб, второй получил ранения.
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