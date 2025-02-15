В Румынии ответили на критику Вэнса касательно выборов

В Румынии отреагировали на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскритиковал отмену результатов первого тура президентских выборов в страны. В Бухаресте подчеркнули, что Румыния остается защитницей демократических ценностей.

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Их Европа разделяет с Соединенными Штатами Америки. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

"Все органы власти Румынии обязуются организовывать свободные и честные выборы, расширяя права и возможности граждан и гарантируя свободу голоса", – подчеркнул он.

6 декабря прошлого года Конституционный суд упразднил результаты первого тура президентских выборов в Румынии. Новые президентские выборы в стране намечены на 4 мая, а возможный второй тур – на 18 мая.

Напомним, Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, обвинил Евросоюз в ограничении свободы слова и создании преград для радикальных партий.

Главным примером "подавления голосов иномышленников" он назвал отмену выборов в Румынии, где побеждал пророссийский кандидат Келин Джорджеску, из-за вмешательства спецслужб РФ в избирательный процесс.

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что слова американского политика звучат так, будто Вашингтон хочет поссориться с ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Румынии Клаус Иоганнис в понедельник, 10 февраля, подал в отставку. Оппозиционные ультраправые парламентские партии планировали объявить ему импичмент, добиваясь соответствующего голосования в парламенте.

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