'США пытаются поссориться': Каллас откровенно отреагировала на речь Вэнса

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на речь вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, где он раскритиковал состояние демократии в Европе. Она заявила, что слова американского политика выглядят будто Вашингтон хочет поссорится с ЕС.

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В кулуарах мероприятия в Мюнхене в пятницу, 14 февраля, глава европейский дипломатии сказала, что Европейский Союз "не хочет ссорится с друзьями". Ее слова процитировало The Guardian.

"Слушая эту речь, кажется, что они пытаются затеять с нами драку, а мы не хотим затевать драку с нашими друзьями", – сказала Каллас.

Она добавила, что союзники должны сосредоточиться на более серьезных угрозах, таких как полномасштабное российское вторжение в Украину

Напомним, что Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. В своей речи он заявил, что администрация Дональда Трампа озабочена европейской безопасностью и состоянием демократии в Европе. По его словам, ЕС якобы не разделяет общие с США демократические ценности.

Политик почти не говорил о войне в Украине, а лишь выразил надежду на "разумное урегулирование".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Джей Ди Венсом. Американский вице-президент заявил, что США стремятся к длительному миру, а не новому конфликту в Европе через несколько лет. Зеленский со своей стороны заявил о подготовке плана, как остановить РФ, и подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.

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