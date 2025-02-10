Президент Румынии уходит в отставку: что известно

Президент Румынии Клаус Йоханнис в понедельник, 10 февраля, подал в отставку. Оппозиционные ультраправые парламентские партии планировали объявить ему импичмент, добиваясь соответствующего голосования в парламенте.

Видео дня

Срок полномочий Йоханниса истек 21 декабря, но его преемника нет из-за аннуляции результатов первого тура выборов, в котором лидировал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску. "Чтобы избавить Румынию от этого бессмысленного и негативного кризиса, я ухожу в отставку", – сказал Йоханнис журналистам, передает Reuters.

Румыния, страна-член ЕС и НАТО, граничащая с Украиной, в прошлом году погрузилась в институциональный хаос, когда малоизвестный крайне правый критик НАТО Джорджеску победил в первом туре президентских выборов, говорится в статье агентства.

После обвинений во вмешательстве России, которые Москва отвергла, Верховный суд Румынии признал результаты всех выборов недействительными.

Поскольку два тура выборов должны были пройти повторно 4 и 18 мая, суд постановил, что Йоханнис, второй и последний срок которого истек 21 декабря, останется на своем посту до тех пор, пока не будет избран его преемник.

Однако в январе три крайне правые оппозиционные партии, контролирующие около 35% мест в парламенте, подали ходатайство об импичменте Йоханнису.

Спикер сената Илие Боложан, глава Либеральной партии, входящей в правящую коалицию, станет временным президентом с ограниченными полномочиями до выборов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джорджеску повторил российскую пропаганду, назвав Украину "вымышленным государством", а также посягнул на украинские территории. Он выдал, что раздел Украины якобы "неизбежен", а Буковина и Закарпатье якобы могут присоединиться к Румынии.

Позже он попытался оправдаться, заявив, что его заявления касались "совершенно теоретической гипотезы".

В МИД Румынии, комментируя заявления Джорджеску, заверили в твердой поддержке Бухарестом суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!