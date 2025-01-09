В Румынии назначили дату повторных президентских выборов: что известно о кандидатах

Повторные президентские выборы в Румынии пройдут в мае. Соответствующее решение уже приняла правительственная коалиция, однако официально даты выборов президента Румынии будут утверждены на заседании правительства на следующей неделе.

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Об этом сообщает News.ro, ссылаясь на свои источники в коалиции. В частности, отмечается, что первый тур состоится 4 мая, второй – 18 мая.

Как пояснили лидеры коалиции, даты связаны с необходимостью одновременного проведения довыборов в некоторых районах и с тем, чтобы голосование не накладывалось на национальные праздники весной.

"Решение учитывает необходимость проведения первого тура выборов одновременно с частичными выборами в некоторых уездах – выборы мэров в 13 муниципалитетах, мэрии Буштени, мэрии Залеу и совета округа Бихор – и необходимость, чтобы даты выборов не совпадали с праздниками Пасхи и Флории", – цитирует издание свой источник.

Коалиция подтвердила, что Крин Антонеску останется ее кандидатом на президентских выборах.

Имена других кандидатов на пост президента тоже не изменились. Это Елена Ласкони от USR, Никушор Дан и Даниэль Фунериу (оба независимых кандидата). Однако главным противником Антонеску считается другой кандидат – Келин Джорджеску.

Крин Антонеску – бывший исполняющий обязанности президента Румынии и глава Национальной либеральной партии Румынии. По специальности он преподаватель, работал и учителем, и министром молодежи и спорта. В должности министра инициировал значительные реформы в спортивной отрасли. В общем – считается проевропейским политиком-центристом.

Келин Джорджеску является румынским политиком-путинистом. В 2015—2016 годах занимал должность исполнительного директора Института глобального индекса устойчивого развития ООН в Женеве и Вадуке. До этого работал президентом Европейского исследовательского центра Римского клуба. Келина Джорджеску критиковали за пророссийские изречения, а также за позицию относительно существования НАТО и ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов, в котором победителем был объявлен пророссийский Джорджеску.

Такое решение было принято через несколько дней после заявлений о том, что РФ проводила скоординированную онлайн-кампанию по продвижению крайне правого кандидата. Оно беспрецедентно и окончательно.

Выяснилось, что корпорация Meta Platforms позволила разместить на ряде страниц в Facebook и Instagram политическую рекламу в преддверии президентских выборов в Румынии. Эти сообщения критиковали представительницу либерал-консерваторов Елену Ласкони и продвигали Келина Джорджеску.

Также румынские спецслужбы установили, что популярность Джорджеску была предопределена агрессивной кампанией в соцсети TikTok, а сама Румыния стала объектом "агрессивных российских гибридных действий".

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