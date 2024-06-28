В розыске в РФ, маму младенцем выслали в Сибирь: что известно о 'железной леди' Каллас, возглавившей дипломатию ЕС

Глава правительства Эстонии Кая Каллас, вероятно, станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заменив на этой должности 77-летнего Жозепа Борреля. Политик известна жестким отношением к России и является одним из самых громких голосов в поддержку Украины в Европе.

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Обозреватель BILD Альберт Линк назвал Каллас "заклятой противницей" российского диктатора Путина" и "железной леди". В России она объявлена в розыск.

Как известно, при СССР семью Каи Каллас репрессировали. Во время Второй мировой войны ее маму (когда та была младенцем), бабушку и прабабушку советская власть депортировала в Сибирь в вагоне для перевозки скота. Они вернулись в Эстонию лишь много лет спустя.

Ее отец Сийм Каллас также долгие годы был премьером Эстонии и еврокомиссаром.

"В конце 1980-х он привез 11-летнюю дочь в Восточный Берлин, подвёл её к Бранденбургским воротам, где тогда проходила Берлинская стена, и сказал: "Вдохни глубоко, это воздух свободы, который идёт с той стороны", – пишет журналист.

Однако в конце лета Каллас столкнулась с самым большим кризисом доверия за время своего правления в Эстонии. СМИ писали, что ее муж продолжал вести бизнес с Россией после февраля 2022 года, когда страна начала полномасштабное вторжение в Украину. Сама политик сказала, что ничего об этом не знала.

В интервью ВВС в сентябре 2023 года Каллас говорила, что Украина борется с врагом Эстонии, потому Таллин будет продолжать помогать Киеву.

"Мы сейчас проживаем свою историю в Украине, поэтому хотим избежать того, что произошло с нами. 50 лет оккупации, зверства, массовые депортации, убийства людей – все это подавляло нашу культуру. Мы хотим этого избежать. И потому наша оборона сейчас начинается с Украины. Украина борется с нашим врагом, возможно, в других странах", – сказала политик.

Она уверена: если Украина упадет и Россия выиграет эту войну, тогда во всем мире будет больше зверств и не только в Европе.

В начале марта издание Politico со ссылкой на источники писало, что некоторые страны ЕС не поддерживают назначение Каллас на пост главы европейской дипломатии. Анонимный чиновник Евросоюза напомнил о жестком отношении Каллас к России и сказал, что она "ест россиян на завтрак".

"Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по тем же причинам, по которым она не подходила для работы в НАТО. Неужели мы действительно назначим на эту должность человека, который любит есть россиян на завтрак?" – сказал собеседник журналистов.

В ответ на это Каллас выложила пост в соцсети Х, остроумно опровергнув обвинения о том, что она начинает свой день, "завтракая россиянами".

"Мой завтрак, дорогие читатели @POLITICOEurope", — написала Каллас, прикрепляя фотографию своего завтрака. На фото миска мюсли с йогуртом и черникой.

"Неясно, регулярно ли Каллас ест мюсли или действительно иногда ест россиян. На фотографии Каллас за завтраком был изображен напиток, хотя, к сожалению, POLITICO не смог подтвердить, есть ли в ее кружке горячий лимон и мед, зеленый чай… или слезы российского империализма", – написало в ответ издание.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры достигли согласия по поводу имен следующих руководителей главных институтов блока. Урсула фон дер Ляен снова будет президентом Европейской комиссии, Антониу Кошта стал новым президентом Европейского совета, а Кая Каллас – Верховным представителем иностранных дел и политики безопасности Евросоюза.

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