Европейские лидеры достигли согласия по поводу имен следующих глав Европейской комиссии, Европейского совета и внешнеполитической службы ЕС. Это Урсула фон дер Ляен, Антонио Кошта и Кайя Каллас соответственно. Именно они возглавят Европейский Союз в следующие пять лет.

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Об этом сообщили Euronews и ряд других изданий со ссылкой на свои источники. Антонио Кошта и Кайя Каллас в сети подтвердили свое назначение.

Таким образом, на следующие пять лет Урсула фон дер Ляен снова будет президентом Европейской комиссии, Антониу Кошта стал новым президентом Европейского совета, а Кайя Каллас – Верховным представителем иностранных дел и политики безопасности Евросоюза.

Также 27 лидеров ЕС одобрили "Стратегическую повестку дня" – документ, в котором указаны приоритеты и векторы предстоящей работы трех назначенных лиц.

Кандидатуры фон дер Ляен и Каллас еще должны одобрить в Европарламенте (однако договоренность лидеров стран ЕС почти гарантия того, что парламентарии примут решение). Бывший премьер Португалии Кошта был избран автоматически своими предшественниками; он вступит в должность 1 декабря.

"С сильными чувствами я возьму на себя обязанность быть следующим президентом Европейского совета. Я буду полностью предан содействию единству между всеми 27 государствами-членами и сосредоточусь на выполнении Стратегической повестки дня", – прокомментировал Антониу Кошта свое назначение.

"Это огромная ответственность – в этот момент геополитической напряженности занять эту должность. Я буду на службе наших общих интересов. Европа должна быть местом, где люди свободны, безопасны и преуспевают", – сказала Кая Каллас и пообещала "с удовольствием сотрудничать" с фон дер Ляен таз по цене.

Урсула фон дер Ляен пока не прокомментировала назначение. Однако это сделали премьеры Италии и Венгрии Джорджа Мэлони и Виктор Орбан. Только они остались недовольны решением своих коллег, и уже назвали соглашение "позорным", а назначение "сюрреалистическим".

Издание, ссылаясь на свои источники в евродипломатии, утверждает, что Мэлони проголосовала против Косты и Каллас и воздержалась относительно фон дер Ляйен. Орбан голосовал против фон дер Ляен, воздержался от Каллас и поддержал Косту.

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