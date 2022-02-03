В России придумали, как 'наказать' Германию после запрета вещания RT: появилась реакция

В России отреагировали на решение немецкого регулятора прекратить трансляцию телеканала RT DE (Russia Today Deutschland) российского пропагандистского вещателя RT. Москва пригрозила остановить на своей территории вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел России. Там отметили, что у сотрудников российского бюро компании отберут аккредитации.

Кроме того, корреспондентский пункт Deutsche Welle в России будет закрыт. В стране также пригрозили запретить въезд представителям немецких структур, причастных к запрету вещания RT DE. Для этого будет составлен специальных список лиц.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства также заявили, что будут рассматривать вопрос о том, чтобы признать Deutsche Welle СМИ со статусом иностранного агента.

Видео дня

В то же время в МИД РФ добавили, что это только первый этап ответных мер, однако какими будут следующие шаги и когда они будут введены там не уточнили.

В Германии оперативно отреагировали на угрозы России. Телекомпания Deutsche Welle назвала реакцию страны непонятной и чрезмерной. В СМИ подчеркнули, что вещание продолжат вплоть до официального уведомления о запрете.

Напомним, что решение о прекращении вещании RT DE было принято Комиссией по допуску и надзору немецкого медиарегулятора Medienanstalte. Причиной стало то, что телеканал не получил соответствующие лицензию. Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, которая является главным редактором RT, заявила, что канал вещание не прекратит, а в МИД РФ пригрозили ответными мерами.

Как сообщал OBOZREVATEL, видеохостинг YouTube удалил новый канал российского пропагандистского телеканала RT, главным редактором которого является Симоньян. Канал в сети был создан для немецкого вещания и назывался RT auf Sendung.