YouTube удалил новый канал пропагандистов РФ в день его запуска

Видеохостинг YouTube удалил новый канал российского пропагандистского телеканала RT, главным редактором которого является топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян. Канал в сети был создан для немецкого вещания и назывался RT auf Sendung.

Это произошло в четверг, 17 декабря. В этот день канал планировал запустить работу. В момент блокирования на канале началась прямая трансляция эфира, сказано в сообщении Telegram-канала "RT на русском".

В компании Google, которой принадлежит видеохостинг, уже объяснили причина удаления канала. Там отметили, что его владельцы попытались обойти ограничения. Как известно, в конце сентября 2021 года на YouTube уже удалили два немецких канала RT.

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Согласно правилам, владелец канала, который удалили с площадки, не имеет права создавать другие каналы, цитирует ТАСС заявление компании. Таким образом причина отказа в вещании – нарушение условий использования YouTube, а именно обход наложенных ранее ограничений.

Напомним, что в сентябре каналы удалили из-за распространения фейков о пандемии коронавирусной болезни. Рупор Кремля Симоньян тогда призвала российскую власть ввести санкции в отношении видеохостинга. По ее мнению, это нужно было сделать "хотя бы из самоуважения".

Как сообщал OBOZREVATEL, Google в июле заблокировал несколько российских YouTube-каналов и сайтов, которые критиковали правительство и Вооруженные силы Украины. Контент на этих ресурсах публиковался на русском и украинском языках.