В Германии запретили вещание RT: в Кремле уже пригрозили ответом немецким журналистам

В Германии запретили вещание через через мобильные платформы, интернет и спутник телеканала RT DE (Russia Today Deutschland) российского пропагандистского вещателя RT. Запрет объяснили отсутствием лицензии на трансляцию в ФРГ.

Решение было принято Комиссией по допуску и надзору немецкого медиарегулятора Medienanstalte. Запрет вступил в силу с 1 февраля 2022 года, передает tagesschau.de.

"Согласно решению общенациональной комиссии по телерадиовещанию, RT DE теперь должен прекратить трансляцию своей телепрограммы в прямом эфире в Интернете, через приложение RT News и через спутник Eutelsat", – говорится в материале.

Необходимая лицензия не была предоставлена, а заявку российский вещатель даже не подавал, отметили в комиссии. При этом, как подчеркивается, RT DE не может ссылаться на любое другое разрешение в соответствии с европейским законодательством.

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RT DE вышел в эфир в стране 16 декабря через спутник и Интернет. В июне 2021 года организация TV Novosti подала заявку на получение лицензии в Люксембурге, однако ее не одобрили. В декабре такое разрешение выдала Сербия, на основании чего и началось вещание.

Поскольку RT DE Productions GmbH расположена в Берлине-Адлерсхофе, местный регулятор (Берлин-Бранденбург – MABB) открыл производство и запретил вещание еще в декабре прошлого года.

Топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян, которая является главным редактором RT, заявила, что канал вещание не прекратит. "Это как если бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте", – написала она в Telegram.

В МИД РФ со своей стороны заявили, что якобы будут предпринимать "ответные меры в отношении аккредитованных в России немецких СМИ", передает Интерфакс.

Как сообщал OBOZREVATEL, видеохостинг YouTube удалил новый канал российского пропагандистского телеканала RT, главным редактором которого является Симоньян. Канал в сети был создан для немецкого вещания и назывался RT auf Sendung.