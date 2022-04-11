Переговоры канцлера Австрии с Путиным длились полтора часа: рукопожатия не было

В Москве состоялись переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой разговора стало прекращение войны, развязанной РФ в Украине.

Как сообщило австрийское издание Krone, переговоры длились около 1,5 часа. Информации о содержании пока нет. Во всяком случае, рукопожатия в качестве приветствия не было, отметило издание. Австрийский канцлер планирует брифинг по этому вопросу для местных СМИ.

Сообщалось, что Нехаммер приземлился в российской столице около полудня. По информации СМИ, советников на переговорах не было. Также встречу российским СМИ подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По данным издания, Путин и Нехаммер сидели наедине в комнате в загородном доме, принадлежащем Кремлю. Как и на переговорах с другими высокопоставленными политиками, разговор проходил за огромным столом.

Нехаммер заявил, что его самым важным посланием Путину было то, что война в Украине должна закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон. По его словам, разговор был "очень жестким" и "очень открытым", а встреча была "не дружественным визитом".

Кроме того, канцлер дал понять, что санкции против России будут продолжаться и в любом случае ужесточаться до тех пор, пока в Украине будут гибнуть люди.

В Европейской Комиссии накануне осторожно прокомментировали возможные результаты этих переговоров.

"В принципе, любая попытка установить мир на Украине полезна для нас. Но у меня нет других комментариев относительно возможных последствий такой поездки", – добавила представительница ЕК.

Напомним: 9 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он решил осуществить визит в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Политик считает, что так он хотя бы попытается "наладить мосты" и приблизить войну к окончанию.

Поездка заранее обсуждалась с главой комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский на встрече с Нехаммером обсудил ужесточение санкций против России из-за вторжения в Украину. Речь также шла о введении энергетического и нефтяного эмбарго в отношении страны-агрессора. Канцлер Австрии отметил, что его государство полностью поддерживает санкционную политику Евросоюза против РФ и анонсировал ужесточение санкций до тех пор, пока Кремль не прекратит войну.