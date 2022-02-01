В России поселки накрыло черным снегом при морозе -50. Фото

В поселках Омсукчан и Сеймчан Магаданской области на Крайнем Севере в России выпал черный снег. Температура воздуха там опустилась до -50 градусов.

Подтверждающие фото опубликовали на странице nemagadan в Instagram. Местные жители выразили возмущение из-за того, что детям приходится играть в пепле (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В комментариях рассказали о причине такого явления. Уже много лет черное покрытие на снегу вызывают котельные станции, работающие на угле в центральных частях поселков. Речь идет о постройках 70-х годов.

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Местные жители отметили, что отказаться от котельных нет возможности, поскольку только они могут обеспечить тепло при таких морозах. Однако россияне пожаловались: ситуация не меняется со времен Советского Союза, и сажа покрывает не только снег, но и внутренние органы людей. По словам комментаторов, это увеличило риски опасных заболеваний, в частности, рака легких.

"Сколько жила там, столько и был черный снег", "Такой же снег в Сеймчане уже 30 лет. Это уголь, который не сгорает до конца и летит с трубы. У нас люди от рака лёгких умирают больше всего", "Угольная пыль не догорает. Вот и выбросы. Нарушение грубое", "Наконец рискнул кто-то выложить", "Всегда так было. Только сейчас почему ничего не меняется?" – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пустыню Сахара накрыло снегом. Это случилось пятый раз за последние 42 года.