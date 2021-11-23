В Рио-де-Жанейро произошла стрельба, погибли восемь человек. Все подробности

В окрестностях бедного района Рио-де-Жанейро (Бразилия) 22 ноября нашли мертвыми по меньшей мере восемь человек. Они погибли во время перестрелки с участием местной полиции и были выброшены в заросли возле комплекса трущоб Сальгейру.

Тела обнаружили после завершения операции, которая в выходные продолжалась в районе города Сан-Гонсало, который является частью столичного региона. Она началась после того, как во время патрулирования там был убит правоохранитель, пишет Reuters (чтобы посмотреть фото 18+, доскролльте новость до конца).

Представители полиции заявили, что вошли в район с целью "стабилизировать" его после всплеска насилия группами наркоторговцев. А местные говорят, что погибших чуть ли не вдвое больше.

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Отмечается, якобы на утро 23 ноября из мангровых кустарников в Сальгейру достали 14 тел, однако эта цифра не была официально подтверждена властями.

После стрельбы, до прибытия пожарных и гражданской полиции жителям пришлось самим доставать мертвых людей, чтобы опознать их.

Некоторые местные считают, что эти смерти были местью военной полиции Рио-де-Жанейро за убийство сержанта Леандро да Силвы. Его застрелили преступники вечером в субботу, 20 ноября, когда он начинал патрулирование в Сальгейру.

"Когда коп умер, мы уже представляли, что будет операция мести", – заявил BBC News Brasil директор Федерации ассоциаций фавел Рио-де-Жанейро (Фафердж) Габриэль Сиккейра.

По его словам, жители уже вывезли из мангрового болота тела 11 погибших мужчин и троих девушек. Но местные власти подтвердили всего восемь смертей мирных жителей. Гражданская полиция также сообщает о восьми погибших, семеро из них уже опознаны, однако их имена не разглашались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября в Сакраменто (Калифорния, США) двое человек были убиты и пять ранены во время стрельбы на вечеринке к Хэллоуину. На мероприятии присутствовало до четырехсот людей.