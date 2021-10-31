В США произошла стрельба на вечеринке к Хэллоуину, есть погибшие и раненые

В США произошла стрельба во время вечеринки под названием "Эротический экзотический Хэллоуинский бал" ("Erotic Exotic Halloween Ball"). Двое людей погибли, еще пятеро были ранены.

Инцидент произошел ночью в субботу, 30 октября, во время праздника в Сакраменто, Калифорния, сообщает Cbslocal. На мероприятии, которое проходило в банкетном зале "Royal Castle", присутствовали 350-400 человек.

Когда на место происшествия прибыли копы, они обнаружили убитыми двух взрослых мужчин, третий был серьезно ранен. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу, остальные потерпевшие тоже были госпитализированы.

Видео дня

Имена жертв и пострадавших не разглашаются, однако родственники и друзья уже узнали в одном из убитых Терренса Лонга. Его мать заявила, что он попал под перекрестный огонь.

"Он старался помогать другим, он был дружелюбным человеком. Моя семья и я опустошены. Мы также молимся за другую семью, которая потеряла любимого человека в результате этого бессмысленного убийства… Мой сын никогда никому не причинял вреда. Он не заслужил такой смерти", – сказала женщина.

Общественный активист Берри Аккуис утверждает, что стрельба не была случайной и длилась несколько минут. На данный момент расследование происшествия продолжается, пока неизвестно, сколько именно было стрелков и каковы были их мотивы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в американском штате Айдахо неизвестный мужчина открыл стрельбу в торговом центре, убив двух людей. Еще пятеро были ранены.