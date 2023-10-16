Жертвами войны в Израиле стали граждане 43 стран: количество погибших украинцев возросло до 13

В министерстве иностранных дел Израиля обновили данные о погибших и пропавших без вести граждан других государств после нападения на страну террористов ХАМАС. По состоянию на воскресенье, 15 октября, было известно, что среди жертв – граждане как минимум 43 стран.

Об этом сообщили в Telegram-канале израильского внешнеполитического ведомства. Там также обновили данные о погибших украинцах – семь человек считаются пропавшими без вести, а 13 – погибшими.

Большее всего пострадало граждан Соединенных Штатов Америки – 19 человек погибли и 20 пропали без вести, страны-агрессора России – 13 убито и 12 пропало без вести, а также Тайланда – 15 погибших.

Всего в результате нападения ХАМАС в Израиле погибло 148 иностранцев, пропало еще 143 человека. Речь идет про граждан Австрии, Аргентины, Австралии, Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Колумбии, Дании, Эритреи, Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мексики, Молдовы, Непала, Панамы, Парагвая, Перу, Филиппин, Польши, Португалии, Румынии, России, ЮАР, Испании, Шри-Ланки, Судана, Тайланда, Турции, Великобритании, Украины, США, Узбекистана.

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В МИД добавили, что информация постоянно уточняется.

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