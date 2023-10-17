Байден планирует совершить визит в Израиль: Блинкен назвал дату

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует совершить визит в Израиль, который находится в состоянии войны после нападения террористов группировки ХАМАС. Политик может отправиться в страну в среду, 18 октября.

Как пишет издание CNN, об этом сказал государственных секретарь США Энтони Блинкен. Таке заявление он сделал после более чем семичасовой встречи с военным кабинетом Израиля.

Как известно, 16 октября Блинкен второй раз за неделю прибыл в Израиль.

За словам американского чиновника, президент США хочет услышать от израильского руководства, как оно будет проводить свои операции, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения.

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Также американский лидер хочет проконтролировать, чтобы гуманитарная помощь поступала гражданским лицам в секторе Газа таким образом, чтобы это не приносило пользы ХАМАС, сказал Блинкен.

Накануне сообщалось, что Байден рассматривает возможность поездки в Израиль в ближайшие дни. В Израиле отметили, что визит главы Штатов стал бы мощным символом сочувствия и поддержки после нападения ХАМАС.

Премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена с визитом в знак солидарности. Отмечается, что если визит состоится, то станет шансом лично подтвердить израильскому народу, что Вашингтон твердо поддерживает его. В то же время некоторые аналитики уверены, что поездка Байдена в Израиль может рассматриваться как провокационный шаг для главного спонсора ХАМАС – Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нетаньяху анонсировал приближение "нового этапа" в войне с ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что подготовка завершена, но в то же время признали, что на наземное вторжение в сектор Газа может повлиять ряд событий: эвакуация палестинцев и напряженность на северной границе страны.

– В администрации Байдена сказали, что американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников.

– Позже СМИ сообщили, что в США якобы приказали примерно 2 тысячам американских военнослужащих быть в состоянии готовности, чтобы поддержать армию Израиля в войне с террористами ХАМАС. Пентагон разослал соответствующие приказы.

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