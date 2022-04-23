В Молдове встревожились после заявления российского генерала о 'коридоре' на Приднестровье

Молдова выразила "глубокую обеспокоенность" и вызвала посла РФ Олега Васнецова после комментариев российского военного, который сказал, что новой целью Москвы является установление контроля над южной Украиной. Это, в свою очередь, даст "выход на Приднестровье", которое находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов.

Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД Молдовы. В ведомстве назвали слова военного "необоснованными".

Командование российских оккупантов озвучило цели "второго этапа" войны против Украины - речь идет об оккупации всей территории Донбасса и юга Украины с выходом в Молдову, "где также отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения". Об этом заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-майор Рустам Миннекаев.

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"Эти заявления необоснованны и противоречат позиции Российской Федерации, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова в ее международно признанных границах", – говорится в сообщении МИД Молдовы.

Это уже второй вызов посла РФ в МИД Молдавии за последнюю неделю. 20 апреля ему пришлось объяснять слова пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, которая пообещала "болезненный ответ" на решение Молдовы запретить использование символов Z, V и черно-оранжевой георгиевской ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Молдове отказались вводить санкции против России, развернувшей войну против Украины. Как пояснила президент Майя Санду, государство может остаться без газа и электроэнергии из страны-террориста.

К слову, Украина пыталась купить у Молдовы ненужные истребители Миг-29, чтобы отремонтировать и пустить в бой. Однако Кишинев якобы отказал Киеву с формулировкой: "Мы не хотим раздражать Россию".